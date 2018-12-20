В Киеве улицу Курскую переименовали на генерала Воробьева: он не послал войска против Майдана

Киевсовет принял решение о переименовании улицы Курской на улицу генерала Геннадия Воробьева – выдающегося украинского военнослужащего, генерал-полковника, кандидата исторических наук и начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Располагается она в Соломенском районе украинской столицы.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

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Заметим, что новоиспеченная улица генерала Воробьева пролегает от Воздухофлотского проспекта до улицы Ушинского. Возникла она в начале 50-х годов ХХ века под названием 492-я Новая, а название Курская получила в 1953 году. Правда, здесь можно увидеть и более древние застройки – дома № 1/26, 3 и 5 построены между 1914 и 1918 годами как жилье для преподавателей Николаевского артиллерийского училища (ныне – Национальный университет обороны Украины).

Общественные обсуждения по переименованию проходили с 23 октября по 23 декабря 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города Киева в специальной рубрике Е-МІСТО , где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания и обнародовать собственную редакцию проекта .

Напомним, умер генерал-полковник Геннадий Воробьев в феврале 2017 года в своем рабочем кабинете. Тогда он занимал должность начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Что известно о генерале Воробьеве? Родился он в 1961 году. В 1982-м закончил обучение в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе.



С 18 ноября 2009-го по 17 января 2014 года командовал Сухопутными войсками ВСУ. С 16 февраля 2014-го стал первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. В мая 2015 года генерал Воробьев возглавил Национальный университет обороны Украины имени Черняховского.



Также известно, что Геннадий Воробьев два года провел в АТО, а во время противостояния на киевском Майдане отказался посылать бойцов для подавления протестов.