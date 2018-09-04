В Киеве умер пассажир после конфликта в маршрутке

В Киеве во время конфликта в маршрутке подозреваемый вытолкал пассажира из автобуса. Тот выпал из салона и ударился головой об асфальт, в результате чего скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Трагический инцидент произошел на Большой Кольцевой дороге, как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

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В полицию позвонили прохожие, которые обнаружили лежащего на асфальте неизвестного мужчину. Спасти его не удалось, он скончался по дороге в больницу.

По предварительным данным, на остановке общественного транспорта в маршрутном автобусе между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них толкнул другого, от чего тот потерял равновесие, выпал на улицу и ударился головой,

– сообщили правоохранители.

Личность погибшего сейчас устанавливается полицией, а виновника оперативно задержали. Им оказался уроженец Житомирской области средних лет. За убийство по неосторожности ему грозит до пяти лет лишения свободы.

К слову, 1 сентября в Киеве нашли убитым мужчину в подземном переходе в Голосеевском районе. Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце. Подозреваемых задержали, ведется следствие.