В Киеве умерла женщина от ботулизма

В Киеве зарегистрировали случай заболевания ботулизмом у жительницы столицы, женщина после введения сыворотки умерла.

Об этом сообщает столичное управление Госпродспотребслужбы.

Читайте также: В Украине нет лекарств от ботулизма

Известно, что возможно женщина отравилась рыбой, которую самостоятельно выловили в реке Десна, в субботу 26 мая.

Госпродспотребслужба информирует, что женщина обратилась за помощью на следующий день, 27 мая. После этого ее доставили в больницу с диагнозом "ботулизм клинически". В тот же день больной ввели противоботулиническую сыворотку, однако женщина умерла.

Рыбную продукцию изготовили в апреле 2018 года в домашних условиях.

К слову, в Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом. Заболел человек, который употреблял вяленую рыбу.

Что такое ботулизм?

Болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных клостридиями фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.