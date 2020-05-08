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      В Киеве упростят выдачу разрешений на работу летних и сезонных площадок

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      В Киеве власть хочет помочь ресторанам и кафе, которые будут открывать летние площадки
      В Киеве власть хочет помочь ресторанам и кафе, которые будут открывать летние площадки / promin.cv.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерениях поддержать столичных предпринимателей. Это будет касаться открытых летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, которые получили разрешительные документы в 2019 году.

      Департамент градостроительства выдаст им новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, заявил мэр Киева. Об этом сообщает 24 канал.

      Важно План выхода из карантина для Киева: что в столице откроют прежде всего

      Срок – следующие 2 рабочих дня. Касаться такая процедура будет новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований,
      – подчеркнул Виталий Кличко.

      Кроме того, для таких в столице планируют установить символическую фиксированную сумму долевого участия размером в одну гривну. Для летних площадок это будет до конца октября, а для обычных – до конца декабря 2020 года.

      "Мы понимаем, что бизнес понес потери, и ему нужна помощь. Мы понимаем это и делаем соответствующие шаги. Замечу, что в прошлом году документы на размещение получили 1 тысяча 59 летних площадок кафе и ресторанов", – рассказал столичный мэр.

      Что известно об ослаблении карантина?Это планируют делать с 11 мая. В Украине начнут открываться парки, скверы и часть бизнеса. В частности, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парикмахерские и многое другое.

      вихід з карантину 11 травня
      Как Украина будет ослаблять карантин с 11 мая / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Бизнес Виталий Кличко
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