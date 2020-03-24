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      В Киеве усилили карантин из-за коронавируса: что известно

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      В Киеве усилили ограничения из-за эпидемии коронавируса. Отныне в столице не будут работать киоски с шаурмой и кофе.

      В столице ввели обязательное ношение масок для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе КГГА. За соблюдением карантина будут следить полицейские.

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      КГГА также запретила реализацию в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажу кофейных напитков.

      В Киеве подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Сначала в столице ввели карантин, а впоследствии – чрезвычайную ситуацию.

      В целом в Украине подтвердили 97 случаев заражения коронавирусом, 3 человека – умерли, а 1 – выздоровел. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.

      київ коронавірус карантин заборониДополнительные ограничения действуют в Киеве через карантин / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Коронавирус Covid-19 Полиция КГГА
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