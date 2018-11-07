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      В Киеве усилили охрану: под Радой протестуют владельцы авто на еврономерах

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      В среду, 7 ноября, в Киеве владельцы авто на еврономерах проводят несколько своих акций, большинство из которых – в правительственном квартале. Поэтому полицейские и нацгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка.

      24 канал сообщал, что 7 ноября в Киеве владельцы авто с иностранной регистрацией проведут акцию протеста под парламентом и заблокируют правительственный квартал. В то же время владельцы автобусов и грузовиков проведут митинг возле Министерства инфраструктуры.

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      "Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

      Київ поліція охорона єврономери авто АвтоЄвроСила
      Полиция охраняет порядок в центре Киева

      В то же время активисты "АвтоЄвроСилы" установили возле Верховной Рады сцену и начали митинг с требованием ввести доступную растаможку автомобилей, а именно одобрить правки активистов в законопроекты 8487 и 8488.

      Требуем принять народные правки в законопроекты 8487, 8488, а именно, убрать коэффициент возраста в формуле расчета акциза, что снизит его практически до незначительного для автомобиля любого возраста, но формально облегчит принятие изменений в действующий закон, поскольку сохранится формальное наличие акциза,
      – заявили активисты "Автоевросилы" в Facebook.

      В случае непринятия требований протестующие пригрозили, что в каждой области Украины стартуют массовые бессрочные акции неповиновения.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики протесты Законодательство Транспорт Авто Иностранные номера Полиция Новости Киева
      Источник: 24 канал
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