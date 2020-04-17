В Киеве усилят контроль во время Пасхальных праздников: за чем будет следить полиция

Киевские власти с 18 апреля усилят контроль за соблюдением ограничительных мер во время Пасхальных праздников. В частности, речь идет об усилении патрулей полиции возле храмов.

Представники поліції, муніципальної варти спільно патрулюватимуть території перед церквами, громадськими місцями та зонами відпочинку. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, також буде обмежено доступ до міських кладовищ. Виключення становлять поховання з дотриманням норм, встановлених під час карантину.

З 16 квітня також посилили контроль за в'здом у столицю. Водіям та пасажирам вимірюють температуру. Авто, де перебуває понад 3 людини перевірятимуть правоохоронці.

Такі обмежувальні заходи у Києві діятимуть до 22:00 неділі 19 квітня.

Зверніть увагу! За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 61 людини, захворіли: 31 жінка, 28 чоловіків та двоє хлопців по 12 років. Загалом у столиці України зафіксовано вже 705 випадків зараження COVID-19. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.

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