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В Киеве установили необычную инсталляцию о пытках

28 Читати новину українською
Инсталляция о пытках в Киеве
Инсталляция о пытках в Киеве / 24 канал

Об опасности, которая рядом, 26 июня напомнили правозащитники. В центре Киева появилась необычная инсталляция – огромный черный спрут.

Посвящена она международному Дню поддержки жертв пыток и символизирует те муки, которые они испытывают.

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Видео: в Киеве установили инсталляцию о пытках

Таким образом активисты решили напомнить украинцам, что они могут стать жертвами пыток как на мирной, так и на временно оккупированной территории. Не обходят стороной пытки и политзаключенных.

Против украинских политзаключенных снова и снова открывают новые дела, как это произошло с Балухом, против которого открыли новое производство. Он как раз жаловался на то, что было применено насилие к нему со стороны сотрудников (правоохранительных органов РФ – 24 канал),
– сказала председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

"Образ спрута в культуре – это довольно негативный образ, который олицетворяет зло. Щупальца в нашей инсталляции напоминают полицейские дубинки, и они между собой переплетены. Это напоминает о системности проблемы", – пояснила художница Анна Щербина.

Видео: в Киеве установили инсталляцию о пытках

 

Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 канал
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