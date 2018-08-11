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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве установят рекорд к Международному дню близнецов

50 Читати новину українською

В Киеве собрались близнецы и двойняшки, чтобы установить новый рекорд Украины. И таким образом отпраздновать Международный день близнецов и побить старый рекорд.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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В прошлом году удалось объединить 85 пар для рекорда, в этом году планируют собрать 200 без ограничений в возрасте.

Организаторы ожидают около 200 пар, еще планируют зафиксировать самых тяжелых и самых легких детей при рождении,
– сказал эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин

В общем наибольшее количество двойняшек рождается на Закарпатье, а сам праздник родом из 1976 года из США.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Рекорды Новости Киева
Источник: 24 канал
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