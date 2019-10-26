В Киеве устроили Конопляный марш свободы: фото, видео

В Киеве люди вышли на "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинского каннабиса. В частности, медицинская марихуана помогает онкобольным легче перенести химиотерапию и без побочных эффектов.

Участники марша направятся от Кабмина через правительственный квартал к Верховной Раде.

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Смотрите онлайн-трансляцию из "Конопляного марша свободы" в Киеве:

Какая польза марихуаны для здоровья?

Она способна облегчить хроническую боль, симптомы рассеянного склероза, тошноту и рвоту при химиотерапии, эпилепсию и синдром раздраженного кишечника. Еще марихуана снимает судороги при синдроме Паркинсона.

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