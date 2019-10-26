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      В Киеве устроили Конопляный марш свободы: фото, видео

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      Конопляный марш свободы в Киеве
      Конопляный марш свободы в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

      В Киеве люди вышли на "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинского каннабиса. В частности, медицинская марихуана помогает онкобольным легче перенести химиотерапию и без побочных эффектов.

      Участники марша направятся от Кабмина через правительственный квартал к Верховной Раде.

      Читайте также: Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

      Смотрите онлайн-трансляцию из "Конопляного марша свободы" в Киеве:

      Какая польза марихуаны для здоровья?

      Она способна облегчить хроническую боль, симптомы рассеянного склероза, тошноту и рвоту при химиотерапии, эпилепсию и синдром раздраженного кишечника. Еще марихуана снимает судороги при синдроме Паркинсона.

      Новость дополняется…

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Наркотики Пикет Новости Киева Новости Украины
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