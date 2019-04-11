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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Киеве устроили протест против российских гастролеров (фото, видео)

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      Более 40 человек устроили акцию протеста под стенами концертного клуба
      Более 40 человек устроили акцию протеста под стенами концертного клуба / Борщаговка Инфо

      Неизвестные устроили массовую драку, бросали петарды и разрисовали концертный клуб. Правоохранители задержали 11 человек, трое из которых отделались админпротоколами.

      В отделе коммуникации полиции Киева отметили, что по факту событий возле концертного клуба возбуждено уголовное дело за хулиганство. Виновникам может грозить лишение свободы до четырех лет.

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      Что произошло

      У концертного клуба StereoPlaza собрались более 40 неизвестных лиц, которые начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись. Таким образом они протестовали против выступлений российских исполнителей в Украине. На место инцидента сразу прибыли сотрудники полиции вместе со следственно-оперативной группой и задержали одиннадцать человек, которые могут быть причастны к правонарушению.

      После общения с задержанными на трех из них были составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов.

      Смотрите видео акции протеста у концертного клуба

      Фото: Борщаговка Инфо

       

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      Теги: Новости России Полиция Протесты Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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