Неизвестные устроили массовую драку, бросали петарды и разрисовали концертный клуб. Правоохранители задержали 11 человек, трое из которых отделались админпротоколами.

В отделе коммуникации полиции Киева отметили, что по факту событий возле концертного клуба возбуждено уголовное дело за хулиганство. Виновникам может грозить лишение свободы до четырех лет.

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Что произошло

У концертного клуба StereoPlaza собрались более 40 неизвестных лиц, которые начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись. Таким образом они протестовали против выступлений российских исполнителей в Украине. На место инцидента сразу прибыли сотрудники полиции вместе со следственно-оперативной группой и задержали одиннадцать человек, которые могут быть причастны к правонарушению.

После общения с задержанными на трех из них были составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов.

Смотрите видео акции протеста у концертного клуба

Фото: Борщаговка Инфо