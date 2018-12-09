В Киеве устроили провокацию с флагами Украины и России: видео
В воскресенье, 9 декабря, в Киеве неизвестные устроили, вероятно, провокацию. Так, двое молодых людей прогуливались по центру города и при этом были завернуты в российский и украинский национальные флаги.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе "Киев оперативный".
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"Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города... Одни говорят, что они – молодцы, другие еле сдерживаются, чтобы не дать по морде. Патрульные полисмены адекватно отреагировали, переписали данные, направили в СБУ", – сообщили авторы статьи.
Источник: 24 Канал
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