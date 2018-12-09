В Киеве устроили провокацию с флагами Украины и России: видео

В Киеве неизвестные прогуливались с флагами Украины и России: видео / Кадр из видео

В воскресенье, 9 декабря, в Киеве неизвестные устроили, вероятно, провокацию. Так, двое молодых людей прогуливались по центру города и при этом были завернуты в российский и украинский национальные флаги.