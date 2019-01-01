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      В Киеве устроили шествие к годовщине рождения Степана Бандеры: фото и видео

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      Во вторник, 1 января, в Киеве устроили шествие, посвященное 110-й годовщине рождения украинского политического деятеля, одного из лидеров ОУН Степана Бандеры. В этом году участники шествия вышли на акцию без традиционных факелов, зато зажгли бенгальские огни.

      24 канал сообщал и публиковал фото, как годовщину рождения Степана Бандеры отметили во Львове.

      Несколько сотен людей в камуфляже "Национальных дружин" и в новогодних шапках держат в руках украинскую символику и общаются исключительно на украинском языке. Во главе колонны едут автомобили с музыкой, а возглавляют шествие люди в костюмах снеговиков.

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      При этом дорогу в сторону Майдана перекрыли, поэтому проехать можно только по противоположной от марширующих стороне. На месте дежурят полиция и Нацгвардия. Звучат лозунги: "Слава Украине!" и "Героям слава!".

      Київ хода Степан Бандера
      Шествие ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве//Фото: Страна

      Київ хода Степан Бандера

      Шествие ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве//Фото: Страна

      Во время акции ее участники со временем все же зажгли факелы.

      Кто такой Степан Бандера?
      Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, после раскола ОУН – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года находился в концлагере Заксенхаузен, впоследствии Бандеру освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако он отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это совершил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

      Теги: Новости Украины История Степан Бандера Новости Киева
      Источник: 24 канал
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