В Киеве устроили шествие в память о первых погибших на Майдане: фото и видео

Во вторник, 22 января, в Киеве почтили память первых погибших Небесной Сотни, а именно Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Юрия Вербицкого. Люди походкой прошлись до мест, где убивали Героев и вспомнили, какими они были.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Началось все на площади Независимости возле Лядских ворот, где пять лет назад была размещена третья баррикада, на которой дежурил Серий Нигоян. Оттуда десятки людей, которые собрались снова на площади, прошлись по Крещатику до улицы Грушевского. К каждому памятному месту, где погибли Герои, люди подходили, молились, пели песню "Плине кача", а также возлагали свечи и цветы. После состоялась памятная панихида.



Десятки людей прошлись памятной ходой



Родственники и близкие Героев собрались на площади Независимости

Это первая кровь. Это тот момент, когда мы поняли, что все серьезно, что отступать мы не можем, а потому надо идти до конца,

– вспомнил координатор шествия в память о первых погибших во время Революции достоинства Александр Ивашков.

Среди присутствующих были и родственники и те, кто помнит погибших Героев.



Люди возлагали свечи у памятных мест



Панихида по Героями Небесной Сотни

Это человек с большой буквы. Он был очень хорошим, никогда никому не отказывал в помощи. Он мог последнее с себя снять и отдать, лишь бы сделать людям добро,

– сказала племянница Героя Небесной Сотни Елена Сеник.

Что такое Евромайдан, или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших стали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.