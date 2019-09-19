В Киеве утром не будут пускать грузовики со стороны Борисполя: известна причина

С 19 сентября в Киеве каждое утро с 7:00 до 10:00 не будут пускать грузовики в центр города со стороны Борисполя.

Киевская городская государственная администрация решила, что ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

Важно: Как поддерживать свой организм, когда на улице смог

В госадминистрации пояснили, что таким образом пытаются уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. А следовательно, решить экологическую проблему в Киеве.

К слову, жители столицы уже несколько дней живут в смоге. Особенно страдают на Левом берегу. В КГГА называют несколько причин задымления. Одна из них – увеличение количества транспорта, а также пожары и работа предприятий.

Как вести себя, когда на улице смог?

• Пейте как можно больше воды: детям нужно выпивать 1,5 литра воды в сутки, подросткам и взрослым – до 2 литров.

* Пожилым людям, беременным, детям, а также людям, склонным к хроническим болезням верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, аллергическим проявлениям лучше ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы.

• Во время повышенной солнечной активности (12:00 – 15:00) лучше совсем воздержитесь от прогулок. Проводить время в этот период на пляже вообще не стоит.