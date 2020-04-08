В Киеве уже стартуют выплаты для малообеспеченных к Пасхе
В Киеве уже начинают выплачивать материальную помощь малообеспеченным к Пасхе. Размер такой помощи составит 280 и 300 гривен.
"Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе, потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям", – сказал на брифинге 8 апреля городской голова Киева Виталий Кличко.
Читайте также Карантин в Киеве: мэрия столицы обнародовала перечень мест, где нельзя появляться без маски
Эти выплаты получат свыше 289 тысяч киевлян из категории малозащищенных слоев населения, добавил мэр.
Кто из киевлян получит 300 гривен
- Неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;
- получатели государственной соцпомощи с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
- получатели соцпенсии;
- получатели госпомощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на детей, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
- получатели временной государственной социальной помощи;
- неработающие, которые достигли общего пенсионного возраста, но не приобрели право на пенсионную выплату.
Кто из киевлян получит 280 гривен
- получатели компенсации за предоставление социальных услуг;
- неработающие трудоспособные люди, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- получатели ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним.
- граждане, которые относятся к нескольким категориям, получат одну помощь в большем размере.
Где получить деньги
Единовременную материальную помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, которые открыты в банке и являются участниками проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".
За что можно не платить во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Единственный путь преодолеть коронавируссегодня , 08:40
-
Оккупант обстреливал на Донбассе и получил отпор – ВСУ подбили противотанковый ракетный комплекссегодня , 09:16
-
Сколько суббот пришлось бы отработать из-за карантинасегодня , 06:20
-
Прогноз погоды на 8 апреля: в Украине будет солнечно и теплосегодня , 10:07
-
Курс валют на 8 апреля: доллар подешевел, а евро выросло в ценесегодня , 08:30
-
Трамп ожидает спада коронавируса в США уже на следующей неделесегодня , 10:57