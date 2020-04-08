В Киеве уже стартуют выплаты для малообеспеченных к Пасхе

В Киеве уже начинают выплачивать материальную помощь малообеспеченным к Пасхе. Размер такой помощи составит 280 и 300 гривен.

"Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе, потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям", – сказал на брифинге 8 апреля городской голова Киева Виталий Кличко.

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Эти выплаты получат свыше 289 тысяч киевлян из категории малозащищенных слоев населения, добавил мэр.

Кто из киевлян получит 300 гривен

Неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

получатели государственной соцпомощи с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

получатели соцпенсии;

получатели госпомощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на детей, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

получатели временной государственной социальной помощи;

неработающие, которые достигли общего пенсионного возраста, но не приобрели право на пенсионную выплату.

Кто из киевлян получит 280 гривен

получатели компенсации за предоставление социальных услуг;

неработающие трудоспособные люди, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

получатели ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним.

граждане, которые относятся к нескольким категориям, получат одну помощь в большем размере.

Где получить деньги

Единовременную материальную помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, которые открыты в банке и являются участниками проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".



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