В Киеве в аварии погибла мотоблогерша Кузавова: что известно – фото с места трагедии

Авария произошла на Гостомельской трассе днем 19 октября. На дороге столкнулись мотоцикл и иномарка Volkswagen Golf. Водитель автомобиля отделался легкими повреждениями и сотрясением мозга, а вот женщина-байкер от полученных травм погибла.

Она умерла в больнице в Буче, куда ее привезла машина скорой помощи. Погибшая – мотоблогерша Елена Кузавова. На ее Инстаграм-страницу подписаны более 76 тысяч пользователей.

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Во время аварии удар мотоцикла пришелся в боковую часть автомобиля. В результате байкерша получила травмы несовместимые с жизнью.

На Инстаграм-странице Елены люди выражают слова скорби и соболезнуют родным, погибшей желают "вечного сезона". В свою очередь, дочь погибшей подтвердила, что в ДТП погибла именно ее мать, опубликовав соответствующее сообщение.

На месте аварии работали правоохранители, выясняют все детали происшествия.

Между тем знакомые погибшей утверждают: Елена всегда ездила очень медленно и осторожно. Они винят в случившемся водителя иномарки. Говорят, он решил развернуться через двойную сплошную линию.

Полицейские в своем отчете пока пишут следующее: водитель легковушки двигался по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

Там также добавляют – уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



Место аварии / фото пресс-службы Нацполиции Киева

На фото с места трагедии видно, что удар был достаточно сильным: обломки мотоцикла и автомобиля разбросаны по всей трассе.



Место смертельного ДТП: обломки разбросаны по всей дороге / пресс-служба Нацполиции

Иномарка, в которую врезался мотоцикл Елены / пресс-служба Нацполиции

Что известно о Елене Кузавовой?

Ей был 41 год. Чуть ли не на каждой фотографии в Инстаграме она позирует рядом с мотоциклом фиолетового цвета. Родственники и друзья пишут, что женщина обожала этот цвет.



"Могу сказать, что опыт вождения приходит не с годами, он приходит с километрами", – делилась Елена мыслями в своих соцсетях.