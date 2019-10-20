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      В Киеве в аварии погибла мотоблогерша Кузавова: что известно – фото с места трагедии

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      В аварии под Киевом погиб мотоблогерша Елена Кузавова
      В аварии под Киевом погиб мотоблогерша Елена Кузавова / Коллаж 24 канала

      Авария произошла на Гостомельской трассе днем 19 октября. На дороге столкнулись мотоцикл и иномарка Volkswagen Golf. Водитель автомобиля отделался легкими повреждениями и сотрясением мозга, а вот женщина-байкер от полученных травм погибла.

      Она умерла в больнице в Буче, куда ее привезла машина скорой помощи. Погибшая – мотоблогерша Елена Кузавова. На ее Инстаграм-страницу подписаны более 76 тысяч пользователей.

       Смотрите также: Полицейский погиб в ДТП в Днепре: детали и фото

      Во время аварии удар мотоцикла пришелся в боковую часть автомобиля. В результате байкерша получила травмы несовместимые с жизнью.

      На Инстаграм-странице Елены люди выражают слова скорби и соболезнуют родным, погибшей желают "вечного сезона". В свою очередь, дочь погибшей подтвердила, что в ДТП погибла именно ее мать, опубликовав соответствующее сообщение.

      На месте аварии работали правоохранители, выясняют все детали происшествия.

      Между тем знакомые погибшей утверждают: Елена всегда ездила очень медленно и осторожно. Они винят в случившемся водителя иномарки. Говорят, он решил развернуться через двойную сплошную линию.

      Полицейские в своем отчете пока пишут следующее: водитель легковушки двигался по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

      Там также добавляют – уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.


      Место аварии / фото пресс-службы Нацполиции Киева

      На фото с места трагедии видно, что удар был достаточно сильным: обломки мотоцикла и автомобиля разбросаны по всей трассе.


      Место смертельного ДТП: обломки разбросаны по всей дороге / пресс-служба Нацполиции

      Иномарка, в которую врезался мотоцикл Елены / пресс-служба Нацполиции

      Что известно о Елене Кузавовой?
      Ей был 41 год. Чуть ли не на каждой фотографии в Инстаграме она позирует рядом с мотоциклом фиолетового цвета. Родственники и друзья пишут, что женщина обожала этот цвет.

      "Могу сказать, что опыт вождения приходит не с годами, он приходит с километрами", – делилась Елена мыслями в своих соцсетях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сентябрь ?а можно такую осень до весны

      Публикация от Elena (@kuzavini)

       

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Транспорт Аварии и ДТП
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