В Киеве в BMW X5 на еврономерах бросили "коктейль Молотова": машина сгорела дотла

В воскресенье, 26 августа, во дворе жилого дома полностью сгорел внедорожник BMW Х5 на еврономерах. В машину бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщил сайт "Информатор".

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Как рассказали очевидцы происшествия, к припаркованной во дворе дома машине BMW Х5 подъехал неизвестный автомобиль. Из него злоумышленники бросили на внедорожник бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пожара BMW сгорел дотла.

Злоумышленники бросили на внедорожник "коктейль Молотова"

По словам владельца BMW Х5, незадолго до пожара ему угрожал мужчина, с которым у них произошел конфликт: водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль.

Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом с "немцем". У Toyota Yaris обгорел левый бок и поплавилася задняя левая фара. Владелец Toyota успел вовремя отогнать автомобиль подальше от огня и минимизировать потери. У Audi A6 огонь повредил переднюю левую фару и передний бампер. На месте работал экипаж патрульной полиции, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Авто, в который бросили зажигательную смесь, сгорел дотла

Напомним, 4 июля в Ровненской области подожгли автомобиль Volkswagen Passat B5, который принадлежал чиновнику. В тот же день в Ровно загорелась элитная иномарка BMW X6. Огонь уничтожил всю переднюю часть внедорожника.