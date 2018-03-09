В Киеве в большом пожаре сгорели четыре маршрутки

Утром 9 марта в Киеве на улице Стеценко в одном из ангаров произошло возгорание, в результате чего сгорело четыре автобуса.

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник в 8:19 часов в ангаре площадью размером 250 на 150 метров. По предварительным данным, на этой территории расположено АТП 27/37. Вспыхнул один из автобусов. Огонь перекинулся на другие автобусы, которые стояли рядом.

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Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара. В 9:08 пожар был локализован, а в 9:32 ликвидирован.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.

Спасателям удалось потушить пожар

В результате пожара сгорело 4 автобуса. Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.