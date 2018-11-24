В Киеве в "черную пятницу" из салона угнали премиальный автомобиль Tesla

В "черную пятницу", 23 ноября, из одного из столичных автосалонов угнали премиальный электромобиль Tesla Model X синего цвета и комплектации 75D.

О похищении стало известно из одного из Viber-чатов, сообщают "Украинские новости".

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Под видом покупателей похитители прибыли в один из салонов и, якобы проведя тест-драйв, просто сбежали на Tesla Model X.



Автомобиль Tesla Model X

Оказалось, что электромобиль был на львовской регистрации. Пользователь соцсети Facebook Максим Зинченко написал номерные знаки автомобиля – ВС 4080 НЕТ.



Пост Максима Зинченко

По данным AUTOGEEK, похитители звонили в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обменять машину на дорогую яхту.

Машину хотели обменять на такую яхту

Отметим, что этот электромобиль может стоить около 85 000 долларов.

К слову, в торговом центре в штате Алабама в "черную пятницу", которая началась ночью 22 ноября, покупатели начали ссориться. Через некоторое время один из них открыл огонь. В результате действий стрелка ранения получили 18-летний парень и 12-летняя девочка.