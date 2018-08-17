В Киеве в детском лагере отравились дети

В Киеве в детском лагере "Пуща-Водица" отравились трое детей-участников танцевального кружка, которые прибыли туда на оздоровление, и двое взрослых, которые их сопровождали.

Об этом говорится на сайте Obozrevatel.

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Ухудшение самочувствия дети заметили только через два дня проживания в заведении. Отмечается, что все трое пострадавших детей проживали в одной комнате.

Двух из них доставили в киевскую детскую больницу, где их осмотрели и выписали в тот же день. Третьего ребенка, по настоянию родителей, после осмотра врачами скорой помощи забрали домой для лечения по месту жительства,

– говорится в сообщении Держпродспоживслужбы.

Окончательную причину отравления так и не назвали, однако эксперты отметили, что во время осмотра санатория выявили ряд нарушений. В частности, помещение пищеблока не соответствует санитарным нормам, отсутствуют справки о состоянии здоровья взрослых, сопровождавших детей, а также есть повреждения холодильников и складских помещений, где хранились продукты.

Напомним, на Львовщине в селе Раковец Пустомытовского района в отеле "Джем" отравились 17 человек. Пострадавших госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.