В Киеве в канаве нашли мертвую женщину: фото и видео с места происшествия

В Киеве 22 февраля на обочине дороги возле станции метро "Черниговская" обнаружили мертвую обнаженную женщину. Ее тело правоохранители уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

Женщину нашли около 7 утра на улице Попудренко, передает пресс-служба полиции Киева.

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Пострадавшая была полностью обнажена и лежала у забора линии метрополитена. Видимых телесных повреждений на теле женщины не обнаружили. Кроме того, с собой у нее не было документов, удостоверяющих личность потерпевшей.



Правоохранители пытаются установить причину смерти женщины

По словам очевидца, на вид женщине около 30-35 лет. Он отмечает, что на теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти, а изо рта шла белая пена.

На месте работает следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

В Киеве найдена мертвая женщина: видео с места события: