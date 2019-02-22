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      В Киеве в канаве нашли мертвую женщину: фото и видео с места происшествия

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      В Киеве в канаве нашли убитую женщину
      В Киеве в канаве нашли убитую женщину / Полиция

      В Киеве 22 февраля на обочине дороги возле станции метро "Черниговская" обнаружили мертвую обнаженную женщину. Ее тело правоохранители уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

      Женщину нашли около 7 утра на улице Попудренко, передает пресс-служба полиции Киева.

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      Пострадавшая была полностью обнажена и лежала у забора линии метрополитена. Видимых телесных повреждений на теле женщины не обнаружили. Кроме того, с собой у нее не было документов, удостоверяющих личность потерпевшей.

      Правоохоронці намагаються встановити причину смерті жінки
      Правоохранители пытаются установить причину смерти женщины

      По словам очевидца, на вид женщине около 30-35 лет. Он отмечает, что на теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти, а изо рта шла белая пена.

      На месте работает следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

      В Киеве найдена мертвая женщина: видео с места события:

      На Черниговской в канаве нашли голую женщину мертвой

      Опубліковано Информатор Киев Четвер, 21 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новости Киева Новости криминала и ДТП Полиция Жертвы Криминальные новости Криминал
      Источник: 24 канал
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