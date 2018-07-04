12:33
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве в лифте обнаружили истерзанную мертвую женщину: фото 18+

262 Читати новину українською

Во вторник, 3 июля, в Киеве в доме на проспекте Академика Глушкова, 41, было найдено мертвую женщину. Тело нашли в лифте на 8 этаже жители дома.

Об этом сообщает "Информатор".

Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась 66-летняя жительница этого дома. По предварительным данным, погибшей нанесли многочисленные ножевые ранения и удары молотком. Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома.

Читайте также: Стрельба в центре Киева: пострадавший скончался, появились детали о стрелке

В мусоропроводе полицейские нашли окровавленный кухонный нож. Также правоохранители обнаружили рукоятку молотка.

Подозреваемым в совершении этого преступления оказался житель этого же дома, 41-летний Александр Танасийчук, которого сейчас разыскивают правоохранители. Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост – 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами.

Отмечается, что мужчина имеет психические отклонения. Мотивы убийства женщины пока неизвестны. При этом версия ограбления исключается.

Теги: Новости Украины Фотоновости Расследования Полиция Жертвы Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 336
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 873
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
1895
"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
сегодня, 01:01 "Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
818
В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
3 июля, 23:52 В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
902
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук