В Киеве в лифте обнаружили истерзанную мертвую женщину: фото 18+

Во вторник, 3 июля, в Киеве в доме на проспекте Академика Глушкова, 41, было найдено мертвую женщину. Тело нашли в лифте на 8 этаже жители дома.

Об этом сообщает "Информатор".

Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась 66-летняя жительница этого дома. По предварительным данным, погибшей нанесли многочисленные ножевые ранения и удары молотком. Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома.

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В мусоропроводе полицейские нашли окровавленный кухонный нож. Также правоохранители обнаружили рукоятку молотка.

Подозреваемым в совершении этого преступления оказался житель этого же дома, 41-летний Александр Танасийчук, которого сейчас разыскивают правоохранители. Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост – 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами.

Отмечается, что мужчина имеет психические отклонения. Мотивы убийства женщины пока неизвестны. При этом версия ограбления исключается.