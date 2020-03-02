В Киеве в многоэтажке горела квартира: видео

На проспекте Правды в Киеве в многоэтажном доме горела квартира. На место выехали 5 пожарных машин. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар вспыхнул на проспекте Правды, 19/3, сообщает "Киев Оперативный".

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Там горела квартира на 12 этаже 16-этажного дома. На место пожара выехали 5 пожарных машин.

Впоследствии стало известно, что во время пожара в лифте застряла женщина. Спасателям удалось ее вытащить. Об этом сообщает "Информатор Киев".

По состоянию на 14:07 пожар удалось ликвидировать. Однако спасатели продолжают работать на месте пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

На проспекте Правды в Киеве горит квартира: смотрите видео