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В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв

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Место взрыва в доме в Киеве
Место взрыва в доме в Киеве / Полиция

В подъезде многоэтажки на улице Приречная на Оболони произошел взрыв. Полиция ищет виновников и возможных жертв взрыва.

Как сообщили в полиции, происшествие случилось на шестом этаже. Во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно – осколочной гранаты.

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По данным правоохранителей, на месте происшествия обнаружены следы крови. Однако неизвестные скрылись.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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