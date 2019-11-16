В Киеве в общежитии прогремел взрыв: двое погибших

В одном из общежитий Киева вечером 16 ноября произошел мощный взрыв. В результате инцидента погибли двое мужчин.

В полиции Киева рассказали, что инцидент случился на улице Карла Маркса в Деснянском районе.

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Сообщение о взрыве экстренные службы получили около 21 часа.

К сожалению, смертельные ранения при взрыве получили двое мужчин. Один из них погиб мгновенно. Другой мужчина был в критическом состоянии, врачи пытались его спасти, но безрезультатно, – он также умер.



Полицейские на месте взрыва в Киеве / Фото Нацполиции

Сейчас правоохранители выясняют все причины взрыва и решают вопрос об открытии уголовного производства.