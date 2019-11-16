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      В Киеве в общежитии прогремел взрыв: двое погибших

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      Во время взрыва в Киеве погибли двое мужчин / https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/

      В одном из общежитий Киева вечером 16 ноября произошел мощный взрыв. В результате инцидента погибли двое мужчин.

      В полиции Киева рассказали, что инцидент случился на улице Карла Маркса в Деснянском районе.

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      Сообщение о взрыве экстренные службы получили около 21 часа.

      К сожалению, смертельные ранения при взрыве получили двое мужчин. Один из них погиб мгновенно. Другой мужчина был в критическом состоянии, врачи пытались его спасти, но безрезультатно, – он также умер.


      Полицейские на месте взрыва в Киеве / Фото Нацполиции

      Сейчас правоохранители выясняют все причины взрыва и решают вопрос об открытии уголовного производства.

       

      Техника войны: Серьезное обновление в ВСУ. Истребитель Dassualt Rafale до 2070 года
      16 ноября
      1334
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Криминальные новости Жертвы Полиция
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