В Киеве в общежитии прогремел взрыв: двое погибших
В одном из общежитий Киева вечером 16 ноября произошел мощный взрыв. В результате инцидента погибли двое мужчин.
В полиции Киева рассказали, что инцидент случился на улице Карла Маркса в Деснянском районе.
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Сообщение о взрыве экстренные службы получили около 21 часа.
К сожалению, смертельные ранения при взрыве получили двое мужчин. Один из них погиб мгновенно. Другой мужчина был в критическом состоянии, врачи пытались его спасти, но безрезультатно, – он также умер.
Полицейские на месте взрыва в Киеве / Фото Нацполиции
Сейчас правоохранители выясняют все причины взрыва и решают вопрос об открытии уголовного производства.
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