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      В Киеве в подъезде нашли ветерана АТО с женой с проломленными головами

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      В Киеве до полусмерти избили ветерана войны на Донбассе Игоря "Хана" Панова и его жену
      В Киеве до полусмерти избили ветерана войны на Донбассе Игоря "Хана" Панова и его жену / фото из фейсбука

      В Киеве в подъезде собственного дома без сознания обнаружили украинского военного Игоря "Хана" Панова и его жену Оксану. Когда супругов нашли, у них обоих были проломлены головы.

      Пострадавших доставили в 17-ю больницу, где обоим провели срочные операции, сообщила волонтер Татьяна Грубенюк ("Рыженькая").

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      При трепанации черепа у "Хана" началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане чуть меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции,
      – рассказала волонтер.

      Игорь Панов в критическом состоянии. В то же время ситуация с его женой Оксаной несколько лучше – она хотя бы реагирует на внешние раздражители. Медики будут прибегать к зондовому кормлению обоих.

      "Когда я слышу, что врачи не дают никаких прогнозов относительно "Хана", значит все очень хр*ново. Ему постоянно вводят адреналин и препарат для выравнивания давления. Ничего, кроме воды, организм не воспринимает", – отметила Татьяна Грубенюк.

      Кроме многочисленных костных обломков, у Игоря Попова сильные гематомы головного мозга и разбито пол лица.

      "Общалась с полицией – никто не знает, что произошло. Нашли их соседи, но никто не слышал ни ссор, ни криков или потасовки. Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", – резюмировала волонтер.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины АТО Новости Киева Постраждалі
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