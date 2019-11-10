В Киеве в подъезде нашли ветерана АТО с женой с проломленными головами

В Киеве в подъезде собственного дома без сознания обнаружили украинского военного Игоря "Хана" Панова и его жену Оксану. Когда супругов нашли, у них обоих были проломлены головы.

Пострадавших доставили в 17-ю больницу, где обоим провели срочные операции, сообщила волонтер Татьяна Грубенюк ("Рыженькая").

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При трепанации черепа у "Хана" началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане чуть меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции,

– рассказала волонтер.

Игорь Панов в критическом состоянии. В то же время ситуация с его женой Оксаной несколько лучше – она хотя бы реагирует на внешние раздражители. Медики будут прибегать к зондовому кормлению обоих.

"Когда я слышу, что врачи не дают никаких прогнозов относительно "Хана", значит все очень хр*ново. Ему постоянно вводят адреналин и препарат для выравнивания давления. Ничего, кроме воды, организм не воспринимает", – отметила Татьяна Грубенюк.

Кроме многочисленных костных обломков, у Игоря Попова сильные гематомы головного мозга и разбито пол лица.

"Общалась с полицией – никто не знает, что произошло. Нашли их соседи, но никто не слышал ни ссор, ни криков или потасовки. Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", – резюмировала волонтер.