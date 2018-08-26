В Киеве в результате аварии перевернулся инкассаторский бус: видео с места ДТП

В воскресенье, 26 августа, в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Покровской столкнулись инкассаторский Mercedes Sprinter и Volkswagen Polo. В результате аварии пострадал водитель инкассаторского автобуса.

Об этом сообщил сайт "Эспрессо".

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Стало известно, что Mercedes ехал по Антоновича в сторону Ocean Plaza, а Volkswagen двигался по Федорова в сторону Большой Васильковской. На перекрестке улиц произошло столкновение. От удара инкассаторская машина перевернулась, а Polo развернуло.

От удара инкассаторская машина перевернулась

В результате столкновения пострадал пассажир инкассаторского Mercedes. Его госпитализировали в больницу. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Однако девушка-водитель Volkswagen сказала полиции, что возможно ее ослепило солнце и она неправильно увидела сигнал светофора.

Volkswagen Polo от удара развернуло

Видео аварии инкассаторского Mercedes Sprinter и легковушки Volkswagen Polo

Сейчас правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Напомним, 26 августа во дворе жилого дома в Киеве полностью сгорел внедорожник BMW Х5 на еврономерах. В машину бросили бутылку с зажигательной смесью – "коктейль Молотова".