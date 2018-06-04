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В Киеве в ритуальное бюро стреляли из гранатомета: снаряд застрял в стене

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В Киеве в ритуальное бюро стреляли из гранатомета
В Киеве в ритуальное бюро стреляли из гранатомета / Фото пресс-службы полиции

Ночью, 4 мая, в Киеве возле Байкового кладбища неизвестный выстрелил из гранатомета в ритуальное бюро. Снаряд застрял в стене и не взорвался. Впоследствии его обезвредили взрывотехники, которые прибыли на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"В 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который сообщил, что на улице Волжской Голосеевского района столицы он услышал звук, похожий на взрыв. По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Сотрудники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления", – говорится в сообщении полиции.

Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение подобного правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.


Снаряд застрял в стене и не взорвался


Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро

Теги: Полиция Оружие Новости Киева
Источник: 24 Канал
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