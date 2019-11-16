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      В Киеве в Святошинском районе люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

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      В Киеве часть домов до сих пор не отапливают / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Жители одного из домов в Киеве перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы возле выезда на Кольцевую дорогу. Это вынужденный шаг, чтобы привлечь внимание к проблеме – ведь в их доме до сих пор нет отопления.

      Речь идет о Святошинском районе Киева, пишет Укринформ.

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      Из-за перекрытой дороги возникли пробки и на проспекте Победы, и на Кольцевой дороге. Полиция уже на месте инцидента.

      Видео с места событий (Укринформ):

      Фото перекрытой дороги (Киев Оперативный и Vesti):

       

       

      Отметим, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. В КГГА уверяют, что на 31 октября в городе 90% жилых домов имели отопления.

       Тем временем на Харьковщине продлили осенние каникулы: все школы города остались без отопления

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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Протесты Отопительный сезон Новости Киева
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