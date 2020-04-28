В Киеве в жилом доме взорвалась граната: есть пострадавшие
Встреча за рюмкой завершилась взрывом гранаты 28 апреля во Киеве. Пострадали супруги, в мужа и жены – осколочные ранения.
Взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Льва Ревуцкого во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Пострадали 29-летние супруги – у обоих осколочные ранения. Женщине оказали помощь на месте. Мужчину пришлось госпитализировать, его состояние оценивают как тяжелое.
Как оказалось, мужчина вместе с двумя друзьями выпивали на лестничной клетке. Тогда ему и пришло в голову похвастаться гранатой. Когда она взорвалась, из квартиры как раз вышла жена потерпевшего. Его друзья скрылись.
Мужчина щеголял боевой гранатой / Фото пресс-службы Нацполиции
Сейчас полиция выясняет, откуда мужчина взял гранату. По факту взрыва начали уголовное производство – за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, санкция статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание – до 7 лет лишения свободы.