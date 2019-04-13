В Киеве виновника ДТП примотали скотчем к столбу, чтобы тот не убежал: видео
Примотали скотчем к столбу, чтобы не убежал – так прохожие наказали водителя-виновника ДТП в столице. Он не только устроил аварию, въехав в автомобиль, но и пытался побить водителя пострадавшей машины.
Агрессивного мужчину взялись успокаивать очевидцы аварии, сообщает "Киев Оперативный" в фейсбук.
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По словам очевидцев, виновник ДТП был в неадекватном состоянии и на вид был сильно пьян. Поэтому свидетели ДТП схватили его и примотали скотчем к электроопоре до приезда правоохранителей.
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