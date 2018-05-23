В Киеве вновь появилась реклама "Газпрома" к ЛЧ-2018

В Киеве снова заметили рекламу "Газпрома" / Иллюстративное фото

Несмотря на запрет властей Киева и УЕФА, в столице снова разместили логотип российской компании "Газпром". На этот раз реклама газового монополиста появилась на НСК "Олимпийский".