В Киеве вновь появилась реклама "Газпрома" к ЛЧ-2018
Несмотря на запрет властей Киева и УЕФА, в столице снова разместили логотип российской компании "Газпром". На этот раз реклама газового монополиста появилась на НСК "Олимпийский".
Соответствующее фото в Facebook опубликовал юрист Клим Братковский.
Отметим, что реклама "Газпрома" размещена в правом верхнем углу рядом с логотипами других компаний.
Напомним, ранее баннеры российской корпорации "Газпром" заметили в Киеве на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА.
Впоследствии эти баннеры убрали решением властей Киева и УЕФА.
Читайте также: Реклама "Газпрома" на Крещатике украинцев оскорбила, а вот на стадионах почему-то нет, – Гапоненко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии