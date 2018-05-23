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В Киеве вновь появилась реклама "Газпрома" к ЛЧ-2018

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В Киеве снова заметили рекламу
В Киеве снова заметили рекламу "Газпрома" / Иллюстративное фото

Несмотря на запрет властей Киева и УЕФА, в столице снова разместили логотип российской компании "Газпром". На этот раз реклама газового монополиста появилась на НСК "Олимпийский".

Соответствующее фото в Facebook опубликовал юрист Клим Братковский.

Отметим, что реклама "Газпрома" размещена в правом верхнем углу рядом с логотипами других компаний.

Напомним, ранее баннеры российской корпорации "Газпром" заметили в Киеве на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА.

Впоследствии эти баннеры убрали решением властей Киева и УЕФА.

Читайте также: Реклама "Газпрома" на Крещатике украинцев оскорбила, а вот на стадионах почему-то нет, – Гапоненко

 

Теги: Новости спорта Лига чемпионов Новости Киева Новости Украины УЕФА Газпром
Источник: 24 Канал
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