В Киеве умер водитель школьного автобуса, учитель героически остановил транспорт

15 июня в Киеве возле Южного вокзала водитель умер прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. В транспорте находились дети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт занесло и тот задел Chevrolet Lacetti,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспортное средство забрало с вокзала и должно было доставить в учебное заведение.

Неуправляемый автобус самостоятельно остановил учитель школьников. К счастью, никто из детей не пострадал.

Медикам из скорой, которые прибыли на место инцидента, не удалось спасти 50-летнего водителя. Они констатировали его смерть.