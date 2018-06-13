В Киеве во время жуткого ДТП мужчине оторвало голову: фото и видео 18+

Во вторник, 12 июня, в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погиб пешеход-нарушитель.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте. Его сбил водитель Subaru, который не успел вовремя остановиться. Также зацепили автомобиль Volkswagen. Куда погибший пытался идти через восемь полос – непонятно. Там стена. До перехода 80 метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителю "стойкой оторвало свод черепа". К сожалению, от полученных травм мужчина скончался мгновенно.