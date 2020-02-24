В Киеве водитель голышом лежал посреди дороги и кричал "Андрюха": видео

В Киеве водитель шокировал своим поведением прохожих. Мужчина остановил авто посреди дороги, вышел из него, разделся догола и лег на асфальт. Свое странное поведение водитель дополнил еще более странными криками "Адрюхааааа".

Соответствующее видео с неадекватным водителем опубликовал "Киев Оперативный" в фейсбуке. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте в Киеве.

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Водитель Volkswagen устроил нефиговый перфоманс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать "Андрюхааааааа!",

– говорится в подписи к видео.

На асфальте мужчина лежал несколько минут, пока не увидел спецсигналы машины "скорой". Тогда он быстро собрал свои вещи, сел в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Почему кричал человек и кто такой Андрюха, пока неизвестно.