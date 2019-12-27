В Киеве водитель на большой скорости разбил три автомобиля

Ночью на Троещине в Киеве водитель Subaru на большой скорости протаранил три иномарки. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Водитель не справился с управлением своего автомобиля и его начало крутить, сообщает "Магнолия-ТВ".

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Препятствием стали припаркованные KIA, Audi и Hundai. Судя по разбитым автомобилям, водитель ехал на большой скорости, потому что машины разворотило в разные стороны, а запчасти разлетелись по дороге.

На тот момент в автомобилях никого не было. Водитель Subaru отказался проходить алкотест в присутствии журналистов. В результате ДТП пострадавших нет.

ДТП в Киеве / Фото: Магнолія-ТВ