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      В Киеве водитель на Toyota протаранил несколько авто: видео масштабной аварии

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      Масштабное ДТП в Киеве
      Масштабное ДТП в Киеве / Фото из соцсетей

      23 ноября в Киеве возле станции метро "Васильковская" произошла масштабная авария. По словам очевидцев, ее виновник – водитель автомобиля Toyota Camry был в нетрезвом состоянии.

      Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua

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      Toyota Camry на большой скорости протаранила автомобили в правом ряду. По словам очевидцев, водитель вел себя так, как будто был пьян,
      – говорится в сообщении.

      Позже стало известно, что алкотестер показал отметку 0, а водителя Toyota забрали на осмотр к наркологу. Вероятнее всего, он находился под действием запрещенных препаратов.

      Кроме этого, известно, что виновник ДТП приехал в столицу из Житомира, а его авто зарегистрировано на отца. Toyota протаранила 4 автомобиля.

      Смотрите видео: Масштабное ДТП в Киеве

       

      Теги: Полиция Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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