В Киеве водитель на Toyota протаранил несколько авто: видео масштабной аварии

23 ноября в Киеве возле станции метро "Васильковская" произошла масштабная авария. По словам очевидцев, ее виновник – водитель автомобиля Toyota Camry был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua

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Toyota Camry на большой скорости протаранила автомобили в правом ряду. По словам очевидцев, водитель вел себя так, как будто был пьян,

– говорится в сообщении.

Позже стало известно, что алкотестер показал отметку 0, а водителя Toyota забрали на осмотр к наркологу. Вероятнее всего, он находился под действием запрещенных препаратов.

Кроме этого, известно, что виновник ДТП приехал в столицу из Житомира, а его авто зарегистрировано на отца. Toyota протаранила 4 автомобиля.

Смотрите видео: Масштабное ДТП в Киеве