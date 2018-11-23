В Киеве водитель на Toyota протаранил несколько авто: видео масштабной аварии
23 ноября в Киеве возле станции метро "Васильковская" произошла масштабная авария. По словам очевидцев, ее виновник – водитель автомобиля Toyota Camry был в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua
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Toyota Camry на большой скорости протаранила автомобили в правом ряду. По словам очевидцев, водитель вел себя так, как будто был пьян,
– говорится в сообщении.
Позже стало известно, что алкотестер показал отметку 0, а водителя Toyota забрали на осмотр к наркологу. Вероятнее всего, он находился под действием запрещенных препаратов.
Кроме этого, известно, что виновник ДТП приехал в столицу из Житомира, а его авто зарегистрировано на отца. Toyota протаранила 4 автомобиля.
Смотрите видео: Масштабное ДТП в Киеве