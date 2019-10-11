В Киеве водитель Range Rover собственноручно выломал шлагбаум: видео

Инцидент произошел вблизи жилого комплекса "Уютный Квартал". Водитель элитного внедорожника вышел из машины и начал расшатывать шлагбаум.

Выгнув его, он спокойно сел обратно в автомобиль и поехал дальше. Сейчас его разыскивает полиция, заявление туда уже подали неравнодушные люди. Видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован инцидент обнародовали в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

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Внимание! Разыскивается неадекватный водитель Range Rover, который повредил шлагбаум и проскочил на частную территорию ЖК "Уютный Квартал",

– говорится в сообщении.

Охранник, который выбежал к мужчине, уверяет, что человек имел признаки алкогольного опьянения.

Водитель Range Rover собственноручно ломает шлагбаум в Киеве: видео