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      В Киеве водитель Range Rover собственноручно выломал шлагбаум: видео

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      Водитель Range Rover выломал шлагбаум
      Водитель Range Rover выломал шлагбаум / Скриншот

      Инцидент произошел вблизи жилого комплекса "Уютный Квартал". Водитель элитного внедорожника вышел из машины и начал расшатывать шлагбаум.

      Выгнув его, он спокойно сел обратно в автомобиль и поехал дальше. Сейчас его разыскивает полиция, заявление туда уже подали неравнодушные люди. Видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован инцидент обнародовали в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

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      Внимание! Разыскивается неадекватный водитель Range Rover, который повредил шлагбаум и проскочил на частную территорию ЖК "Уютный Квартал",
      – говорится в сообщении.

      Охранник, который выбежал к мужчине, уверяет, что человек имел признаки алкогольного опьянения.

      Водитель Range Rover собственноручно ломает шлагбаум в Киеве: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аварии и ДТП Курьезные новости Новости Киева
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