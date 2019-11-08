В Киеве водитель такси снес 15 метров железного ограждения и перевернулся: фото, видео

В Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt. На момент ДТП в салоне не было пассажиров.

От травм мужчину уберегли подушки безопасности. Об этом сообщает "Информатор".

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ДТП произошло около 3:00. По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту со стороны Куреневки. Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил. Чтобы в него не врезаться, мужчина тоже затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась.

Смотрите видео с места аварии:

На месте работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установит следствие.

Водитель такси влетел в железное ограждение и перевернулся / фото Дмитрий Щерблюк