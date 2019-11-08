10:39
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      В Киеве водитель такси снес 15 метров железного ограждения и перевернулся: фото, видео

      69 Читати новину українською
      Водитель такси протаранил железное ограждение
      Водитель такси протаранил железное ограждение / kiev.informator.ua

      В Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt. На момент ДТП в салоне не было пассажиров.

      От травм мужчину уберегли подушки безопасности. Об этом сообщает "Информатор".

      Смотрите также: Масштабное ДТП в Киеве: фура протаранила 8 автомобилей – фото, видео

      ДТП произошло около 3:00. По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту со стороны Куреневки. Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил. Чтобы в него не врезаться, мужчина тоже затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась.

      Смотрите видео с места аварии:

      На месте работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установит следствие.

      Водитель такси влетел в железное ограждение и перевернулся / фото Дмитрий Щерблюк

      blog_ava
      Яремчук забил за "Гент", "МанЮнайтед" разгромил "Партизан": видеообзор матчей Лиги Европы
      сегодня
      764
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      сегодня , 09:20 Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      Богдан Мірошниченко 144
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 761
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      730
      О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      сегодня , 01:27 О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      Катерина Козачинська 528
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      7 ноября , 22:04 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      Юрій Семенюк 552
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук