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В Киеве водитель Uber избил женщину

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В Киеве водитель Uber избил женщину
В Киеве водитель Uber избил женщину / commons.com.ua

В пятницу, 10 августа, в Киеве водитель такси-сервиса Uber избил женщину по голове. Сейчас потерпевшая находится в больнице.

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в Facebook.

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"Сегодня жену моего друга избил водитель Uber. Человек в клинике Шалимова, полиция занимается делом. Будьте осторожны, берегите себя! И люди, если рядом с вами бьют человека, не стойте равнодушно!" – говорится в сообщении.

Полиция уже занимается делом, уточнил он.

На сообщение Шимкина отреагировала компания Uber. "Мы сильно обеспокоены вашим сообщением. Пожалуйста, напишите нам личное обращение и укажите дату поездки, чтобы мы могли принять необходимые меры", – ответили в компании.

К слову, относительно недавно в Киеве водитель сервиса пассажирских перевозок Uber въехал в автомобиль Audi. Виновник аварии был первый день на работе и сам признался, что употреблял наркотики.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Uber
Источник: 24 Канал
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