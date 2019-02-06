В Киеве водитель устроил ДТП с четырьмя авто и убежал

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева, на съезде с Дарницкого моста. Там в двойном ДТП столкнулись 4 автомобиля. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

"Вартови.Еспресо" сообщают, что на повороте в направлении улицы Здолбуновской притерлись две машины Mazda и Alfa Romeo.

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Водитель Мазды предложил отъехать с дороги, подождать полицию в безопасном месте. Однако водитель Alfa Romeo отказался покидать место инцидента, оставшись на месте столкновения. Впоследствии рядом проезжал автомобиль Lexus водитель которого увидев аварию резко ударил по тормозах и именно в это время на скорости его заднюю часть протаранил Volkswagen. Удар был настолько мощным, что Lexus от инерции влетел в Mazda.

Водитель Volkswagen не долго раздумывая скрылся с места аварии в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли 4 кареты скорой помощи однако, никого из участников ДТП госпитализировать не было необходимости, всем оказали помощь на месте.