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      В Киеве водитель влетела в отбойник и устроила скандал: видео и фото

      138 Читати новину українською
      Авария в Киеве
      Авария в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве девушка на Suzuki Vitara влетела в отбойник, а потом отказалась проходить тест на наличие алкоголя в крови и устроила скандал.

      Патрульные рассказали, что по прибытию на место аварии заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Более того, она пила слабоалкогольный напиток прямо перед копами, сообщает dtp.kiev.ua в фейсбук.

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      Сообщается, что водитель отказалась проходить тест на драгера и устроила скандал полиции – она вытряхнула содержимое сумочки и просила правоохранителей денег на такси.

      аварія дтп київ

      Женщина устроила скандал

      ДТП произошло, когда девушка пыталась съехать с Набережно-Крещатицкой на Боричев спуск. Водитель сказала полицейским, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль и она таким образом обошла столкновение с ним.

      В результате аварии никто не пострадал. На месте работали два экипажа патрульной полиции. Детали происшествия и степень вины водительницы Suzuki установит следствие.

      Смотрите видео с места ДТП:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Новости Киева
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