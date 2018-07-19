В Киеве водитель Volkswagen протаранил маршрутку, есть пострадавшие

На киевской остановке произошло серьезное ДТП в котором пострадали пассажиры маршрутки, в ходе столкновения с легковым автомобилем.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло недавно напротив ТРЦ Skymall. По предварительной информации, маршрутный автобус 150 стоял на остановке общественного транспорта, а водителя Volkswagen, по показаниям свидетелей, ослепило солнце и он на большой скорости въехал в заднюю часть автобуса,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте было большое количество медицинских работников поэтому четко сказать сколько пострадавших пока нет возможности. Известно лишь о парне из маршрутки, который сломал ногу и девушке, которую госпитализировали.