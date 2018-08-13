В Киеве "Волга" влетела в толпу людей, есть пострадавшие: фото и видео
В Деснянском районе Киева около 12:00 автомобиль "Волга" вылетел на тротуар, перевернулся и сбил прохожих, в результате чего пострадали пять человек.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
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Сегодня, 13 августа, около 12:00, на перекрестке Лисковской и Бальзака произошла авария с участием двух автомобилей: Lada и ГАЗ (Волга). По информации очевидцев, причиной ДТП стало то, что водитель Lada не предоставил преимущество в движении "Волге" во время того, как светофор был выключен
– говорится в сообщении.
Отмечается, что от удара "Волгу" отнесло на тротуар в толпу людей.
В то же время, как рассказывают водители, светофоры были отключены на всей улице.
"В результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок", – добавили в сообществе.
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