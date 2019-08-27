Ограбление произошло в понедельник, 26 августа. Неизвестный мужчина, угрожая продавщице ружьем, разбил две витрины, обчистил их и убежал. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

На момент совершения ограбления охранника ювелирного магазина как раз не было внутри. Вор предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции, а вместе с ними и эксперты-криминалисты. Правоохранители осмотрели место преступления, опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения.

Грабитель обчистил две витрины и скрылся

Следственно-оперативная группа на месте ограбления

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по статье "Разбой".

Также правоохранители занимаются поисками грабителя. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершенное преступление.

Кстати, в ночь на понедельник в центре Киева из гранатомета обстреляли здание ОАО "Мостострой". Неизвестные лица попали в помещение на четвертом этаже здания. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

По неподтвержденной информации, полиция разыскивает двух человек на мопеде. Обстреляв здание Мостобуда они исчезли в неизвестном направлении.