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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве возле автовокзала произошла стрельба: есть пострадавшие, злоумышленники скрылись

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Фото с места происшествия
Фото с места происшествия / Фото пресс-службы полиции

В Киеве возле столичного автовокзала на улице Симона Петлюры произошел конфликт между группой мужчин. В результате конфликта кто-то из участников сделал несколько выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате кто-то из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала "скорая", – говорится в сообщении.

Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно – стреляли из травматического оружия.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

Теги: Оружие Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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