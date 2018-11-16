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      В Киеве возле метро "Дарница" провалился мост: фото, видео

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      В Киеве возле метро "Дарница" провалился мост
      В Киеве возле метро "Дарница" провалился мост / kiev.informator.ua

      В Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом возле метро "Дарница".

      Об этом сообщает "Информатор".

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      Работники коммунальной службы утверждают, что повреждённую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8 утра. Однако, ремонтировать мост почему-то начали только в полдень. Отмечается также, что провал занял почти всю ширину тротуара.

      обвалився міст київ
      В Киеве на улице Строителей провалился мост/ Фото "Информатор"
      провалився міст київ
      Провал появился над Броварским проспектом возле метро "Дарница"/ Фото "Информатор"

      Сотрудники дорожной службы уже устанавливают новую плиту.

      провалився міст київ
      Коммунальные службы ремонтируют мост в Киеве/ Фото "Информатор"

      Движение транспорта частично перекрыто в сторону бульвара Перова. Коммунальщики утверждают, что проезд полностью восстановят к вечеру. Также, по их мнению, такая деформация могла произойти из-за тяжелой техники. Вероятно снегоуборочная машина заехала на тротуар.

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      провалився міст київ
      Движение транспорта частично перекрыто в сторону бульвара Перова/ Фото "Информатор"

      Смотрите видео про провал моста в Киеве



       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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