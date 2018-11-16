В Киеве возле метро "Дарница" провалился мост: фото, видео
В Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом возле метро "Дарница".
Об этом сообщает "Информатор".
Читайте также: Крымский мост частично обрушился: какова причина, свежие фото и видео
Работники коммунальной службы утверждают, что повреждённую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8 утра. Однако, ремонтировать мост почему-то начали только в полдень. Отмечается также, что провал занял почти всю ширину тротуара.
В Киеве на улице Строителей провалился мост/ Фото "Информатор"
Провал появился над Броварским проспектом возле метро "Дарница"/ Фото "Информатор"
Сотрудники дорожной службы уже устанавливают новую плиту.
Коммунальные службы ремонтируют мост в Киеве/ Фото "Информатор"
Движение транспорта частично перекрыто в сторону бульвара Перова. Коммунальщики утверждают, что проезд полностью восстановят к вечеру. Также, по их мнению, такая деформация могла произойти из-за тяжелой техники. Вероятно снегоуборочная машина заехала на тротуар.
Читайте также: В Киеве снегоуборочная машина разбила легковушку: фото
Движение транспорта частично перекрыто в сторону бульвара Перова/ Фото "Информатор"
Смотрите видео про провал моста в Киеве