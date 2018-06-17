В Киеве возле отделения полиции сожгли ЛГБТ-флаг

В Киеве пикетчики сожгли флаг ЛГБТ-сообщества под управлением полиции в Шевченковском районе.

Такая информация появилась на странице "Карпатская Сечь" в Facebook.

"Совсем скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг", – говорится в сообщении.

Напомним, что еще перед началом Марша равенства "Киевпрайд-2018" в Киеве 17 июня противники акции устроили столкновения с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек, некоторые из них получили травмы.



После этого члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов. Позже опубликовали информацию, что полиция отпустила всех задержанных.