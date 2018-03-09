В Киеве возле торгового центра произошло тройное ДТП: фото

Возле торгово-развлекательного центра Skymall в Киеве вечером 8 марта случилась тройная авария – пострадали три человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, в правом ряду стоял троллейбус – у него отлетели штанги. Водитель Daewoo решил его объехать, но не посмотрел в зеркало. У него въехал водитель Ravon, который мчался на скорости 100 километров в час и не успел затормозить.

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На этом авария не закончилась – водители выставили знак аварийной остановки и ждали полицию со страховым комиссаром. В это время в Ravon влетел Hyundai.

В результате аварии пострадали три человека. Авария вызвала существенные пробки.